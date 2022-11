Corea Nord, Usa e Sud prorogano esercitazioni aeree

Mondo

L'arma è ritenuta una delle più potenti nella disponibilità di Mosca, potenzialmente capace di trasportare anche testate nucleari. Il primo collaudo risale al 2020, l'inizio della fabbricazione in serie al 2021. Putin in passato aveva definito i missili ipersonici 'invincibili', grazie alla loro elevatissima velocità: si stima che possano superare di 9 o 10 volte quella del suono

Le forze armate di Mosca hanno annunciato di aver compiuto con successo un nuovo test del missile da crociera ipersonico Zircon, noto anche come 3M-22 Tsirkon. Progettato per distruggere le più grandi unità navali e terrestri - portaerei, incrociatori e cacciatorpedinieri - è considerato una delle armi più micidiali di fabbricazione russa (in foto, il test in un'immagine diffusa dal Ministero della Difesa russo)