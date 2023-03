Effetto Brexit, nel castello di Downton Abbey mancano i maggiordomi

"Manca lo staff per colpa della Brexit!" ha tuonato la nobildonna, dalla sua fortezza vittoriana immersa in una tenuta di 5mila acri. E sono problemi. Sì perché, ad esempio, la contessa, sposata con l'ottavo conte di Carnarvon, si è vista costretta a ridurre il numero di matrimoni con oltre 100 ospiti che si possono organizzare in un anno: da 25 a 20.

Sempre meno studenti europei disponibili

approfondimento

Brexit, Uk ripristina il visto sul passaporto: si dovrà pagare l'Eta

Prima della Brexit, l’esercito di eruditi maggiordomi era composto essenzialmente da studenti universitari europei. "Quando ci rivolgiamo alle nostre solite agenzie e cerchiamo di trovare delle persone, queste non ci sono", si è lamentata Lady Fiona. Ad di là delle sue lamentele, è un fatto che il numero di studenti dell'Ue ammessi alle università britanniche è diminuito del 50% nel 2021 e le domande di ammissione sono calate del 40%.

Colpito il settore dell’accoglienza

La Gran Bretagna ha allentato le regole di ammissibilità per i visti di lavoro in una serie di professioni, ma l'elenco non include il settore dell'ospitalità. Il primo ministro Rishi Sunak, sostenitore della Brexit, ha anche respinto le richieste delle imprese di liberalizzare l'immigrazione per far fronte alla carenza di manodopera, affermando che l'uscita dal mercato unico ha contribuito a rendere più flessibile la regolamentazione delle imprese e a garantire un “adeguato controllo” dei confini del Paese.

Panorama desolante

Intanto, in attesa che la situazione migliori, al castello di Downtown anche il negozio di souvenir ha subito un contraccolpo. I tavolini e le seggioline all’aperto resteranno questa primavera in gran parte chiusi. Fermo anche il pianoforte. E non un’anima a cui dire: “Cameriere, champagne”. Una forza lavoro vitale di studenti dell'Ue che frequentano l'Università in Gran Bretagna e che erano disponibili a lavorare durante i matrimoni non è più disponibile, secondo Carnarvon. "Se ne chiedessimo 10, potrebbero venirne fuori 3... non c'è nessuno a cui non abbiamo chiesto". Il numero di studenti dell'Ue ammessi alle Università britanniche è diminuito del 50% nel 2021 e le domande di ammissione sono calate del 40%, in parte a causa dell'incertezza creata dalla Brexit, come ha dichiarato lo scorso anno il servizio di ammissione universitaria UCAS. Da quando ha lasciato l'Unione Europea, la Gran Bretagna ha affrontato la carenza di lavoratori in varie fasi in settori come la produzione, l'edilizia e la logistica.

Poiché la Gran Bretagna vanta ancora tassi di occupazione e di disoccupazione più elevati rispetto alla maggior parte dei Paesi dell'UE, i gruppi imprenditoriali hanno spinto il governo ad allentare le norme sull'immigrazione post-Brexit. La Gran Bretagna ha allentato le regole di ammissibilità per i visti di lavoro in una serie di professioni, ma l'elenco non include il settore dell'ospitalità. Il primo ministro Rishi Sunak, sostenitore della Brexit, ha anche respinto le richieste delle imprese di liberalizzare l'immigrazione per far fronte alla carenza di manodopera, affermando che l'uscita dal blocco ha contribuito a rendere più flessibile la regolamentazione delle imprese e a garantire un "adeguato controllo" dei confini del Paese.

"Avvolti nella burocrazia"

Appena fuori dal castello di Highclere, nel parco progettato dall'architetto paesaggista del XVIII secolo Capability Brown, decine di sedie e alcuni tavoli giacciono impilati e inutilizzati. Rimarranno inutilizzati anche in primavera, poiché Highclere ha chiuso i tè pomeridiani che offriva al pubblico, ha detto Carnarvon, a causa della mancanza di personale.