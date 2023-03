Washington e Seul hanno dato il via alle operazioni del progetto 'Freedom Shield', che vedra gli eserciti di entrambi i Paesi impegnati in manovre a terra con lo schieramento di bombardieri strategici e di altre risorse in tutta la penisola

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle più grandi manovre militari congiunte in cinque anni; e lo hanno fatto nonostante le minacce della Corea del Nord, che poche ore prima aveva lanciato due missili da crociera da un sottomarino e ha già promesso una risposta "senza precedenti". Le manovre 'Freedom Shield', basate su simulazioni al computer che contemplano scenari in cui la Corea del Nord attacca il Sud della penisola, dureranno 11 giorni; e per la prima volta, si svolgeranno senza una pausa nel fine settimana, segnando la serie più lunga di manovre mai condotte dagli Alleati.