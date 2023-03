Texas, bimba di 3 anni trova pistola in casa e uccide la sorella di 4

Ancora una tragedia in Texas legata proliferazione delle armi da fuoco in Usa: a Houston una bambina di tre anni ha trovato a casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorella di 4 anni, uccidendola sul colpo. Le due bimbe erano state lasciate sole a giocare in camera, mentre cinque adulti, tra i quali la madre e il patrigno, al momento del drammatico incidente erano in altre zone della casa. Lo ha riferito lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales. Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l'arma carica e incustodita in un luogo non sicuro. Non è ancora chiaro se qualcuno degli adulti sarà incriminato per non aver tenuto la pistola in sicurezza in un posto non raggiungibile dalle bambine.