Usa, sparatoria in una scuola a Philadelphia: feriti sei ragazzi

In tutto le persone ferite sono sette, oltre a ragazzi e bambini tra i 2 e i 17 anni è stata colpita anche una donna di 31. Le loro condizioni sono stabili

Sette persone, tra cui sei ragazzi, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel cortile di una scuola a Philadelphia, avvenuta attorno alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia. I bambini e i ragazzi feriti hanno dai 2 ai 17 anni ed è stata colpita anche una donna di 31. Tutti sono in condizioni stabili. Nessuna informazione invece è stata rilasciata sulla persona che ha aperto il fuoco. A riferire l'accaduto, secondo quanto riportato da Abc news, è stata la polizia.