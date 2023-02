Usa, sei morti in una sparatoria in Mississippi: arrestato un uomo

E' successo in una zona rurale a circa 60 kilometri da Memphis. Un uomo è stato trovato morto in un negozio e una donna in una casa vicina. Altri quattro corpi sono poi stati rinvenuti in un'altra abitazione: due all'interno e due all'esterno

E' di sei morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una zona rurale del Mississippi, nel paese di Arkabutla, a una settantina di chilometri da Memphis, che si trova in Tennessee. La polizia della contea di Tate ha riferito che tra le vittime c'è un uomo, ucciso in un negozio, e una donna, trovata morta in una casa vicina. Delle altre quattro vittime non sono stati forniti dettagli, ma i corpi sono stati trovati dagli uomini dello sceriffo in un'abitazione: due erano all'interno di un appartamento, altri due fuori. Il presunto killer, che si era nascosto in una macchina, è stato arrestato. Del caso si occupa anche l'Fbi. Non è ancora chiara la relazione tra le vittime, nè tra loro e l'assassino.