Usa, ex star NBA Kemp arrestato per una sparatoria in un parcheggio

L'ex stella dei Seattle SuperSonics Shawn arrestato per una sparatoria tra auto in un parcheggio del centro commerciale di Tacoma, nello stato di Washington

L'ex star dell'NBA Shawn Kemp, uno dei giocatori più iconici nella storia dei Seattle Supersonics, è stato arrestato a Tacoma, Washington, accusato di una sparatoria tra auto avvenuta ieri pomeriggio. Lo riporta il Guardian. Alle 13:58 di mercoledì un diverbio tra gli occupanti di due macchine "ha portato a colpi di arma da fuoco esplosi in un parcheggio" ha scritto il dipartimento di polizia in un tweet, parlando di "un uomo di 53 anni è stato fermato con l’accusa di Drive-By Shooting" e affermando che "l’investigazione è in corso", ma non ci sono stati feriti. Kemp è stato formalmente fermato circa quattro ore dopo l’accaduto e affronterà ora le accuse a suo carico. I registri dei detenuti della contea di Pierce mostrano che Kemp è finito in prigione con l'accusa di aver sparato in auto alle 17:58.