Centinaia di migliaia di persone marciano oggi per le strade di Francia contro la riforma delle pensioni di Macron. Le sigle sindacali, Cgt, Fo, Cfdt, Fsu, Unsa, Cftc, Solidaires, etc, hanno organizzato in tutto il Paese oltre 260 manifestazioni contro il progetto del governo, che prevede in particolare il rinvio dell'età pensionabile legale a 64 anni

La Francia si ferma per protestare contro la riforma delle pensioni