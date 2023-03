3/7 ©IPA/Fotogramma

Ecco il calendario per chi ritira la pensione in contanti in uno del 12.800 sportelli di Poste Italiane: mercoledì 1 marzo 2023 per i cognomi dalla A alla C; giovedì 2 marzo 2023 per i cognomi dalla C alla D; venerdì 3 marzo 2023 per i cognomi dalla E alla K; sabato 4 marzo 2023 (solo mattina) per i cognomi dalla L alla O

Pensioni, a marzo maxi assegno con rivalutazione