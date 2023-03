Moldavia, ora il romeno è la lingua ufficiale: protesta dei filorussi

In Moldavia l'iniziativa legislativa per adottare come lingua ufficiale del Paese il romeno, cambiando l'espressione "lingua moldava" in "lingua rumena", è stata votata in prima lettura da 56 deputati. Lo ha riportato il media moldavo Timpul, riferendo che ieri i deputati di Chisinau si sono dati battaglia durante il dibattito per cambiare la frase "lingua moldava" nella legislazione della Repubblica di Moldavia.