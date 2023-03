Tennessee, legge contro gli spettacoli di drag queen in luogo pubblico

Il deputato repubblicano Chris Todd, promotore della legge, considera gli spettacoli "dannosi per i minori" ma per l'effettiva ratifica della legge è necessario attendere il voto del Senato ascolta articolo Condividi

La camera dei rappresentanti dello stato del Tennessee ha approvato una legge che vieterà gli spettacoli di drag queen nei luoghi pubblici. Rimarranno concessi quelli nei luoghi chiusi con accesso consentito solamente ai maggiorenni. La legge ritiene gli imitatori “dannosi per i minori’’ identificandoli come “cabarettisti per adulti”. La decisione è legata alle numerose polemiche sugli show di drag queen e drag king negli Stati Uniti, in seguito alle quali un deputato del Texas aveva depositato una legge per proteggere dalle drag queen specialmente i bambini.

Il deputato repubblicano: spettacolo sono "spazzatura"

Chris Todd è invece il deputato che ha proposto la legge del Tennesse. L'uomo è già conosciuto per aver impedito il drag show della parata del Pride a Jackson lo scorso ottobre, concedendo l'accesso allo spettacolo ai soli maggiorenni. Gli organizzatori avevano inizialmente previsto contenuti adatti anche ai bambini, ma Todd li aveva definiti come ''abusi sui minori'' e ''spazzatura''. Per ora la legge sembra porre soltanto il limite di età ma per il deputato, e i repubblicani sostenitori della legge, il drag andrebbe completamente bandito.

Atteso il voto del Senato

Secondo Todd il travestimento dei drag sarebbe una forma di grooming, cioè di manipolazione dei bambini. Un'accusa che, secondo alcuni commentatori, costituirebbe per i rappresentanti del repubblicani del Tennessee solamente una scusa per prendere di mira le persone transgender. Il provvedimento in questione è molto delicato e oggetto di discussione ma manca ancora il voto del Senato per poter rendere la legge effettiva.