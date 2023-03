Norvegia, Greta Thunberg arrestata durante protesta parco eolico

I due parchi eolici

approfondimento

I due parchi eolici di Fosen, contro i quali è stata indetta la manifestazione, sono stati vietati nel 2021 dalla corte suprema norvegese in quanto violano i diritti Sami in base alle convenzioni internazionali e, nonostante ciò, sono rimasti ancora in funzione. Alla mobilitazione contro lo Stato i militanti Sami si sono presentati vestiti con l'abito tradizionale di colore blu e rosso del popolo autoctono, che vive in una zona che copre il Nord della Norvegia, della Svezia, della Finlandia e la penisola di Kola in Russia. Alla loro protesta si è unita anche Greta Thunberg. "Non possiamo usare la cosiddetta transizione climatica come copertura per il colonialismo. Una transizione climatica che viola i diritti umani non è una transizione climatica degna di questo nome", ha detto a TV2 la giovane attivista svedese in lotta da anni contro le energie fossili.