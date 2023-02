Usa, Harley-Davidson del 1908 venduta a 935.000 dollari: è record

Una Harley-Davidson 'Strap Tank' del 1908 è stata battuta all'asta negli Stati Uniti a 935.000 dollari, alla fine di gennaio. Si tratta del prezzo più alto mai pagato per una motocicletta. Lo riporta la Cnn. La moto vintage è stata scoperta nel 1941 in un fienile del Wisconsin e ed è rimasta lì per 66 anni fino a quando un collezionista dell'Indiana, Paul Freehill, non ha deciso di restaurarla riportandola allo splendore originale. Il modello include il serbatoio originale della motocicletta, le ruote, la puleggia della cinghia del motore, il coprisella e il manicotto del silenziatore.