Cry Baby, all'asta l'Harley Davidson usata nel film da Johnny Depp

L’asta è stata programmata a seguito della vittoria del processo per diffamazione che l’attore ha intentato contro Amber Heard, la sua ex moglie

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Un film cult degli anni ‘90, Cry Baby, è tornato alla ribalta per una notizia che poco ha a che vedere con l’aspetto cinematografico. Chi ha visto il film si ricorderà sicuramente l’Harley Davidson del 1955, modello K, su cui sfrecciava un giovanissimo Johnny Depp (alias Wade “Cry-Baby” Walker). Ebbene proprio quella motocicletta è stata messa all’asta dopo che l’attore ha vinto la causa per diffamazione che aveva intentato contro la sua ex moglie, l’attrice Amber Heard. L’affascinante mezzo a due ruote si trova in vendita su Kruse GWX Auctions. Sarà possibile partecipare all’asta a partire dal 25 giugno prossimo, con un’offerta di apertura fissata a 250.000 dollari.