Si conclude oggi con un incontro con il popolo Masai la visita della first lady americana Jill Biden in Kenya. Insieme all'ambasciatore americano in Kenya, Meg Whitman (quarta da sinistra), Biden oggi ha visitato un centro che monitora la salute dei bambini Masai a Loseti, nella regione del Kajiado.

