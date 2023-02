1/6 ©Ansa

Scaffali vuoti in Gran Bretagna, dove mancano frutta e verdura a causa delle temprature basse in Spagna e marocco, principali paesi fornitori di questi alimenti. La situazione al momento è così complessa che due marchi di supermercati come Asda e Morrisons (ma se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni) hanno annunciato l'introduzione di un razionamento su alcuni alimenti quali pomdori, cetrioli, lamponi e altri tipi di verdura, acquistabili fino a un limite di tre confezioni per cliente

Crisi energetica, scongiurato il razionamento del gas