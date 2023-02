Giappone, svelato il mistero della palla di ferro: era boa alla deriva

Risolto il mistero che nelle ultime ore aveva incuriosito l'intero Giappone e non solo. La grande sfera metallica trovata nei giorni scorsi sulla spiaggia di Enshu, nella città di Hamamatsu, è molto semplicemente una boa alla deriva. Svanite, dunque, le strampalate ipotesi che parlavano di un oggetto non identificato e anche i timori degli agenti di polizia che avevano avvicinato l'oggetto solo dopo aver verificato che non potesse esplodere e che la sfera fosse cava al suo interno.