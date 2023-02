Giappone, una misteriosa sfera metallica è comparsa su una spiaggia

Una misteriosa palla di metallo, che misura un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulla spiaggia di Enshu, nella città di Hamamatsu, sulla costa giapponese del Pacifico: come ricostruisce il Guardian, le autorità hanno ammesso di non avere idea di che cosa sia, solo hanno chiarito che non sta per esplodere. I timori che potesse trattarsi di una mina sono stati esclusi dagli esperti che hanno utilizzato la tecnologia a raggi X per esaminare l'interno della sfera, scoprendo che è cava.