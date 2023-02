Brasile, alluvione e inondazioni nello Stato di San Paolo: 36 morti

Le autorità sono al lavoro per soccorrere i sopravvissuti. In alcune città si registra la mancanza di acqua ed elettricità

Manca acqua ed elettricità

approfondimento

Deforestazione Amazzonia, nel 2022 abbattuti 10,5 milioni di km

"Sfortunatamente, avremo molti più morti", ha detto il capo della Protezione Civile dello Stato di San Paolo, Henguel Pereira, citato dal quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo. Circa 228 persone sono rimaste sfollate e altre 338 evacuate in questa regione del sud-est del Paese, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza in cinque comuni. Il numero dei feriti e dei dispersi non è stato ancora specificato dalle autorità, che sono al lavoro per soccorrere i sopravvissuti. In alcune città si registra la mancanza di acqua ed elettricità. I temporali hanno inoltre provocato allagamenti e smottamenti che hanno compromesso il traffico su almeno tre autostrade.