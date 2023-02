Morte Tyre Nichols, agenti si dichiarano non colpevoli per l'omicidio

Mondo

Le autorità di Memphis hanno diffuso quattro video che mostrano i cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols. Le immagini hanno scatenato manifestazioni di protesta in numerose città americane, da Atlanta a New York. “Sono indignato e profondamente addolorato nel vedere l'orribile video del pestaggio”, ha detto il presidente Biden

Le autorità di Memphis hanno diffuso i video che mostrano il pestaggio da parte di cinque agenti afroamericani del 29enne Tyre Nichols , morto tre giorni dopo in seguito alle ferite riportate. Le immagini brutali hanno scatenato reazioni e proteste in molte città americane

Nelle immagini di una bodycam si vede Nichols catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito dagli agenti per tre minuti mentre urla e invoca sua madre diverse volte. L'uomo era stato fermato per una presunta guida spericolata. Sono 4 i video diffusi. Una clip mostra gli agenti che trascinano Nichols fuori dal posto di guida della sua auto mentre urla: "Dannazione, non ho fatto niente, sto solo cercando di tornare a casa" e lo costringono a terra mentre gli ordinano di sdraiarsi sulla pancia, spruzzandogli in faccia uno spray al peperoncino