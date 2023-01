Usa Weekly News, Joe Biden su Tyre Nichols: “Violenza è distruttiva”

Nella settimana in cui Joe Biden ha chiesto un’azione forte al Congresso per approvare il divieto alle armi d’assalto, il Presidente ha anche espresso la sua vicinanza alla famiglia di Tyre Nichols, afroamericano di 29 anni, fermato da cinque poliziotti il 7 gennaio a Memphis e picchiato in modo brutale per circa tre minuti. Nichols è morto il 10 gennaio, dopo essere rimasto ricoverato in ospedale per tre giorni, a causa delle ferite riportate. Un gesto condannato anche da Donald Trump

A cura di Valentina Clemente