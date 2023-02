Banksy, nuova opera per San Valentino contro la violenza sulle donne

Banksy torna a far parlare di sé e lo fa con una nuova opera caricata sulla sua pagina di Instagram. Una sequenza di tre foto che necessita di una riflessione. Nella prima ripresa in campo lungo si vede il nuovo lavoro nella sua interezza. C’è una donna, vestita d’azzurro, con i capelli corti e neri e un paio di guanti gialli di quelli per lavare i piatti. Le sue mani sono protese verso un frigorifero, buttato di lato, semi aperto e scrostato, da cui escono due piedi: Dalle scarpe si evince chiaramente che sono quelli di un uomo. La scena è come sempre scarna, si intravedono sullo sfondo brandelli di case di periferia.