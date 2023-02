Terremoto Turchia, cane morto di fatica dopo aver salvato due persone

Proteo non ce l'ha fatta: il bellissimo cane da soccorso è morto, esausto, dopo due giorni di lavoro ininterrotto fra le macerie del terremoto in Turchia. Il pastore tedesco era in forze ai soccorritori del Messico. L'annuncio è stato dato su Twitter da Aminollah Faisal, coordinatore Onu per Unitar (ricerca scientifica). "Secondo le testimonianze ha aiutato a salvare almeno due persone". Il tweet è accompagnato dalla foto del cane-eroe a terra: "Un'immagine del suo ultimo riposo prima di andare in pace. Pensieri a tutti gli eroi di tutto il mondo".

Il messaggio del Ministero della difesa messicano

“Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie per il tuo eroico lavoro!" è il messaggio del Ministero della difesa messicano di cui l’esemplare di pastore belga faceva parte integrante. Proteo, insieme ad altri 15 cani, era stato inviato in Turchia dal Messico per partecipare ai soccorsi dopo il terremoto del 6 febbraio, che ha causato morte e distruzione nel Paese. Prima di morire, l'eroe a quattro zampe ha lavorato per giorni per localizzare le persone sotto le macerie.