Pedofilia nella Chiesa portoghese, il report: “Almeno 4.815 vittime”

"Queste testimonianze ci permettono di arrivare a una rete di vittime molto più ampia, calcolata sul numero minimo di 4.815 vittime", ha detto Pedro Strecht, psichiatra infantile e coordinatore della commissione di esperti, durante la presentazione del rapporto finale a Lisbona. In ottobre, il team composto da sei esperti, ha raccolto le testimonianze di 424 persone, presunte vittime di abusi. Questo dato, però, indicherebbe un numero totale di vittime molto più ampio. Le relazioni avrebbero rivelato “gravi situazioni che persistevano da decenni e in alcuni casi raggiungevano proporzioni epidemiche".

La testimonianza della suora novizia violentata a 17 anni

Il termine per sporgere denuncia è già scaduto per la maggior parte dei presunti reati, ma 25 casi sono stati trasferiti alla polizia e diverse inchieste sono già state aperte. Uno di questi riguarda una donna di 43 anni, che ha chiesto l'anonimato, e che ha riferito di essere stata violentata da un prete durante la confessione, quando era una suora novizia di 17 anni. "È molto difficile parlare di queste cose in Portogallo", un paese in cui l'80% delle persone si dichiara cattolico, ha detto la donna, che ora è madre, ha studiato informatica e lavora come aiuto cuoco. "L'ho tenuto segreto per molti anni, ma è diventato sempre più difficile affrontarlo da sola", ha spiegato la 43enne all'AFP in un'intervista telefonica. Alla fine ha denunciato il suo aggressore alle autorità della Chiesa, ma ha detto di essere stata "ignorata". Il vescovo incaricato non avrebbe fatto altro che trasmettere la sua denuncia al Vaticano, che ancora non ha risposto. Tre anni dopo, la donna ha conosciuto la commissione indipendente nella quale ha trovato ascolto, comprensione e il sostegno psicologico necessario.

Nell'aprile dello scorso anno, Manuel Clemente, cardinale patriarca di Lisbona e massimo prelato del Portogallo, si era detto pronto a “riconoscere gli errori del passato” e a chiedere “perdono” alle vittime. "I vescovi che chiedono perdono non significano niente per me. Non sappiamo se lo intendono davvero", ha ribattuto la donna, che ha affermato di essere "disgustata" dalla Chiesa e dai suoi insabbiamenti sugli abusi sessuali.