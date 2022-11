Pedofilia, Cei: "Nel 2020-21 segnalazioni su 89 vittime"

"Il profilo dei 68 presunti autori di reato evidenzia soggetti di età compresa tra i 40 e i 60 anni all'epoca dei fatti, in oltre la metà dei casi. Il ruolo ecclesiale ricoperto al momento dei fatti è quello di chierici (30), a seguire di laici (23), infine di religiosi (15). Tra i laici emergono i ruoli di insegnante di religione; sagrestano; animatore di oratorio o grest; catechista; responsabile di associazione". E' quanto afferma il primo Report elaborato dalla Cei sulla rete territoriale di servizi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, in merito alle segnalazioni di presunti abusi ricevute nel biennio 2020-2021.

"Nel biennio in esame il totale dei contatti registrati da 30 Centri di ascolto è stato pari a 86, di cui 38 contatti nel 2020 e 48 nel 2021", riferisce ancora il report, secondo cui i casi segnalati, "anche per fatti riferiti al passato, riguardano 89 persone, di cui 61 nella fascia di età 10-18 anni, 16 over 18 anni (adulto vulnerabile) e 12 under 10 anni".

I dati

Le persone che hanno contattato il Centro sono prevalentemente donne (54,7%). I contatti "sono avvenuti principalmente via telefono (55,2%) o, in misura inferiore, tramite corrispondenza online (28,1%)". "Il motivo del contatto è rappresentato dalla volontà di segnalare il fatto all'Autorità ecclesiastica (53,1%), dalla richiesta di informazioni (20,8%), da una consulenza specialistica (15,6%)", sottolinea il Report. La rilevazione puntualizza anche che "il responsabile del Centro, in oltre due terzi dei casi, è un laico o una laica (77,8%). Meno frequente è la scelta di un sacerdote (15,5%), oppure un religioso o una religiosa (6,7%). Tra i laici prevalgono nettamente le donne, che quindi rappresentano i due terzi dei responsabili". Inoltre, "nella maggior parte dei casi (83,3%), i Centri di ascolto sono supportati da una équipe di esperti". La sede del Centro di ascolto, infine, "differisce dalla sede della Curia diocesana nel 74,4% dei casi".