Al secolo Robert Sylvester Kelly, il cantante di genere R&B e hip-hop è stato condannato per aver adescato a scopo sessuale donne e bambini e per aver guidato per più di vent'anni una rete criminale a Chicago, con il fine di reclutare donne sottoponendole ad abusi sessuali e psicologici. Ripercorriamo la vita e la carriera di questo cantante, compositore e produttore discografico