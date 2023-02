Nato, attacco hacker a diversi siti web: sarebbe opera di Killnet

Un attacco hacker è stato lanciato ieri a diversi siti web della Nato. Lo ha confermato ieri sera una portavoce dell'Alleanza all'agenzia di stampa tedesca Dpa. Prima ancora sui social era circolata la notizia di un attacco da parte di attivisti filorussi al sito web del Quartier Generale delle Operazioni Speciali della NATO (NSHQ), che risultava temporaneamente inaccessibile.

L'attacco hacker

L'ipotesi è che l'attacco sia opera del gruppo di hacker filorusso Killnet. A quanto riporta Repubblica, il gruppo avrebbe annunciato in uno dei suoi canali Telegram un'imminente offensiva Ddos (Distributed denial of service) alla Nato. Si tratta di un tipo di attacco che sfrutta i limiti di una infrastruttura web per impedire il normale funzionamento del sito internet a essa collegato.

Il gruppo Killnet

Il gruppo di cybercriminali Killnet è noto anche in Italia: nel maggio 2022 ha rivendicato l'attacco lanciato a diversi siti del Governo, tra cui quello del Senato e della Difesa. Killnet, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, ha rivendicato attacchi ai siti governativi rumeni e polacchi, al sito dell'Europarlamento, ad alcuni siti di aziende americane e anche all'infrastruttura web di alcuni ospedali britannici.