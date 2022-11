Attacco hacker russo al sito del Parlamento europeo: Killnet rivendica

Mondo

Sono ormai 9 mesi che la guerra in Ucraina va avanti, e con l’avvicinarsi dell’inverno le condizioni umanitarie degli oltre 6,2 milioni di sfollati interni potrebbero diventare critiche : a lanciare l’allarme è l’Oxfam, secondo cui i problemi principali restano la carenza di alloggi e di beni di prima necessità come cibo, acqua ed elettricità

Secondo l’organizzazione non governativa ci sarebbero altri 13 milioni di persone bloccate in aree dove sono state distrutte infrastrutture chiave come ospedali, scuole e impianti idrici. Ed enormi restano anche i bisogni di oltre 1,5 milioni di rifugiati che tutt'ora si trovano in Polonia, Romania e Moldavia