Elezioni a Berlino, crollo dell'Spd di Scholz: Cdu vince col 28%

A Berlino sconfitta per i socialdemocratici: primo partito è la Cdu di Wegner, Spd terza dopo i Verdi. Per il partito del cancelliere si tratta del peggior risultato elettorale dal dopoguerra nella capitale

Non succedeva da oltre 20 anni. Pesante sconfitta di Olaf Scholz alle elezioni regionali in Germania. La Cdu batte l’Spd per la prima volta dal 1999. I socialdemocratici del cancelliere tedesco hanno subito una battuta d'arresto nel voto a Berlino, stando alle proiezioni, perdendo nella capitale contro i conservatori dell'opposizione. "Berlino ha scelto il cambiamento" ha esultato Kai Wagner, candidato dei cristiano-democratici, il quale punta al mandato da primo cittadino. Col 28,1% delle preferenze la Cdu cresce di 10 punti rispetto alle urne del 16 settembre del 2021. L'Spd della sindaca uscente Franziska Giffey al secondo posto con un 18,2% a fronte dei Verdi di Bettina Jarash, dati al 18,3%, e finora in quota di minoranza nel governo cittadino.