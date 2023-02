Giorgia Meloni a Berlino, oggi l'incontro con Scholz

Il presidente del Consiglio anche a Stoccolma per incontrare il nuovo esecutivo di destra di Ulf Kristersson. Fra i temi cruciali da affrontare in Germania la creazione di appositi strumenti finanziari per frenare l’inflazione ascolta articolo Condividi

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi sarà a Berlino per il suo primo bilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un faccia a faccia che avrà al centro la modifica delle regole degli aiuti di Stato sulle quali tra una settimana, il 9 e 10 febbraio, si pronuncerà il Consiglio europeo. L’incontro fra i due è previsto nel pomeriggio, intorno alle 14.30, e a seguire è in programma una conferenza stampa verso le 17.

Fra i temi principali sul tavolo c'è la difesa dei confini esterni. E la necessità di mantenere "parità di condizioni" tra i Paesi dell'Ue nel dispiegare un'azione a sostegno delle imprese europee per rispondere all'Inflation reduction act americano. Questi due dossier saranno affrontati nel corso dei due incontri in cui sarà impegnata Meloni. Prima a Stoccolma, che guida il semestre europeo, con il neo governo di destra del premier Ulf Kristersson (col sostegno esterno dei Democratici svedesi, alleati di FdI in Ue, dove siedono insieme nel gruppo dei Conservatori). E poi – appunto – a Berlino, per il bilaterale con il cancelliere Olaf Scholz. La prossima settimana non si esclude inoltre una visita all'Eliseo per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron.

Le diplomazie sono al lavoro: il clima è più disteso dopo gli scontri delle prime settimane di governo sulla gestione delle Ong. L'entrata in vigore del Trattato del Quirinale dà un input aggiuntivo, i ministri si stanno già parlando: dopo Guido Crosetto anche Raffaele Fitto ha incontrato la sua omologa Laurence Boone. Si prepara il terreno, anche in vista del match di Bruxelles. Stando al resoconto italiano, c'è accordo sulla necessità di tutelare tutti i Paesi nel piano anti-inflazione (senza penalizzare chi come l'Italia non ha spazi fiscali di Manovra), e di adeguate risorse finanziarie. Non solo attraverso l'uso flessibile dei fondi esistenti, ma anche, ed è la proposta italiana sulla quale Meloni tenterà di scalfire il muro della Germania, attraverso la creazione di appositi strumenti finanziari. A Berlino ovviamente piace, e basterebbe, la proposta della Commissione di allentare i vincoli sugli aiuti di Stato (Francia e Germania sono stati i principali Paesi a utilizzare la flessibilità delle regole durante la pandemia).

A Stoccolma invece focus sui migranti, dopo che la presidenza svedese ha già frenato sulla possibilità di trovare a breve un'intesa: l'Italia, ha ribadito Meloni alla vigilia del tour europeo, in questi anni "è stata abbandonata sulla rotta mediterranea" ma è arrivato il momento di affrontare la questione "in modo strutturale", non solo sul fronte della redistribuzione che "non risolverà mai i nostri problemi" visto che riguarda, "se va bene, il 30% di chi arriva da noi e ha diritto a una protezione". Ma l'Italia, dice Meloni, "non si presenta col cappello in mano" e a chi lamenta i movimenti secondari dei migranti ricorderà che prima "ci sono i movimenti primari" che l'Italia non vuole più affrontare da sola. "Con proposte serie e ragionamenti sensati", è convinto il presidente del Consiglio , si possono ottenere "risultati". E una prima cartina di tornasole dei potenziali esiti del vertice Ue si potrà avere già al rientro dalla doppia missione in Scandinavia e Germania.