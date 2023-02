Nei prossimi giorni potrebbero arrivare misure di protezione per i due sottosegretari alla Giustizia, per i quali è stata comunque già deliberata una "tutela provvisoria" alla luce delle recenti minacce. L'appello deli anarchici: "Organizzate mobilitazioni davanti le ambasciate". Ilaria Cucchi: "Cospito in condizioni allarmanti". Pd: "Delmastro e Donzelli lascino i propri incarichi". Conte: "Fa rumore il silenzio di Meloni" ascolta articolo Condividi

L'avvocato padovano Andrea Ostellari, 48 anni, leghista e attuale sottosegretario alla Giustizia, sarà messo sotto scorta in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito contro il carcere duro e l'ergastolo ostativo. Lo scrive Il Corriere del Veneto spiegando che l'esponente del Carroccio sarebbe finito nel mirino degli anarchici occupandosi, tra le sue deleghe, proprio del trattamento dei detenuti. E potrebbe arrivare nei prossimi giorni anche il provvedimento per l'assegnazione della scorta al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Oggi la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ha incontrato Alfredo Cospito nel carcere milanese di Opera: "Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno e di ora in ora. La cosa che mi mette più preoccupazione è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame, per lui è una lotta politica".

La decisione il 10 febbraio leggi anche Cospito, magistrati in visita: monitoraggio costante salute Per quanto riguarda Ostellari, da giorni a Padova e in tante altre città venete e d'Italia appaiono scritte minacciose a sostegno di Cospito. Da ieri gli è stata assegnata una "tutela temporanea" che gli consente di girare su un'auto blindata, accompagnato da uomini delle forze dell'ordine. La decisione sulla scorta sarà presa dal prefetto di Roma nel corso di una riunione prevista il 10 febbraio, la stessa in cui potrebbe arrivare l’ok anche per Delmastro.

Anarchici: "Mobilitazione davanti alle ambasciate" approfondimento Chi sono gli anarchici, cosa vogliono e qual è la loro ideologia "A più di cento giorni dall'inizio dello sciopero della fame di Alfredo Cospito, estendiamo l'appello a tutti gli individui, i gruppi, le organizzazioni e i collettivi ad organizzare, nei propri territori, una mobilitazione davanti le ambasciate italiane per fare pressione sullo Stato italiano e sui carnefici di Alfredo. Il compagno sta morendo perché lo Stato Italiano ha deciso così. Questo non è solo un problema di carattere 'umanitario', la lotta del compagno è un appello alla rivoluzione internazionale". E quanto si legge sul sito Rivoluzione Anarchica che - secondo quanto spiega - riporterebbe una mail ricevuta. "L'indifferenza e la passività non saranno mai nostri alleate; la solidarietà sì. Facciamo sapere allo Stato italiano che se Alfredo muore saremo il suo peggior nemico. I compagni del Cile e della Colombia saranno presenti venerdì 3 febbraio davanti alle loro ambasciate. Ci auguriamo che questa iniziativa si possa diffondere ulteriormente", si legge ancora sul sito.



Opposizioni attaccano Meloni leggi anche Cospito, Nordio: Donzelli? Documento non era coperto da segreto Stato Intanto prosegue la polemica sul caso Donzelli-Delmastro. "Gli uomini della Meloni continuano a diffamare il Pd. Lo fanno per nascondere le gravissime responsabilità di Delmastro e Donzelli che hanno divulgato informazioni sensibili e riservate - dicono fonti del Nazareno - Lascino i propri incarichi perché hanno dimostrato di non esserne all'altezza e, se non lo fanno loro, glielo faccia fare Giorgia Meloni, che non può continuare a coprire questi comportamenti". Poi il leader del M5S Giuseppe Conte attacca su Twitter: "Fa rumore il silenzio di Meloni che anche ieri ha dribblato la conferenza stampa dopo il CdM sul ddl sull'autonomia. Timore di rispondere su Donzelli-Delmastro o di intestarsi la norma "Spacca-Italia"? L'ultima volta che ha risposto in conferenza ai giornalisti risale al 2022".