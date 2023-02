Usa, abbattuto oggetto volante sul lago Huron

E' il terzo giorno di fila in cui sono dovuti intervenire jet militari per buttare giù un 'oggetto' che sorvolava nello spazio aereo nordamericano, una settimana dopo il caso del pallone spia cinese: venerdì ne era stato abbattuto uno nella zona nord dell'Alaska. Sabato, era successo in Canada. Non ci sono indicazioni di danni collaterali

Le forze armate statunitensi hanno abbattuto un oggetto non identificato sopra il lago Huron, lo annuncia la NBC News citando una fonte del Congresso e due funzionari statunitensi. E' il quarto oggetto abbattuto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano. Non ci sono indicazioni di danni collaterali. Si sa che l'oggetto è caduto nel lago e che i militari Usa si aspettano di recuperarlo.

Quarto episodio

Le commissioni Affari esteri e Intelligence del Congresso sono state informate dell'abbattimento dell'oggetto d'alta quota. E' il terzo giorno di fila in cui sono dovuti intervenire jet militari per buttare giù un 'oggetto' che sorvolava nello spazio aereo nordamericano, una settimana dopo il caso del pallone spia cinese: venerdì ne era stato abbattuto uno nella zona nord dell'Alaska. Sabato, era successo in Canada. Oggi sopra il lago Huron, in Michigan. In mattinata la rappresentante democratica dello Stato, Elissa Slotkin, aveva detto di aver ricevuto un'allerta dal dipartimento della Difesa. "Ho appena ricevuto una chiamata - aveva scritto su Twitter - le nostre forze militari stanno seguendo da vicino un oggetto che si trova sopra il lago Huron".