Qatargate, confermato l’arresto dell’eurodeputato Marc Tarabella

Il giudice istruttore Michel Claise, al termine dell'interrogatorio di questa mattina, ha confermato l'arresto dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella nell’ambito del caso Qatargate. L'udienza di convalida è stata fissata per giovedì. "L'udienza è andata bene. Tarabella ha risposto a tutte le domande degli investigatori con franchezza e in un'atmosfera serena - ha detto il legale Maxime Tioller - Non sono stati presentati nuovi elementi per corroborare le accuse di trasmissione di denaro. L'unica prova contro il mio cliente sono i commenti del signor Panzeri. È la parola di un criminale, Panzeri, contro quella di un uomo che è stato onesto per tutta la vita, Tarabella. Il mio cliente continuerà a lottare perché venga riconosciuta la sua innocenza". Ieri è stato arrestato anche Andrea Cozzolino: i due ex compagni di partito socialisti sono sospettati di essere coinvolti nello scandalo euro-marocchino-qatariota sotto il peso delle rivelazioni del pentito Pier Antonio Panzeri e dell'assistente Francesco Giorgi. Accuse già finite sui verbali a più riprese e sintetizzabili per il belga nell'accusa di aver contribuito alla trama di corruzione facendosi versare bonifici a rate tra i 120mila e i 140mila euro, e per l'italiano di aver agito per orientare le politiche Ue a favore di Doha e Rabat con contatti "diretti" anche con gli 007 marocchini.