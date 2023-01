Qatargate, tornano libere la moglie e la figlia di Panzeri

L'ufficio del giudice istruttore di Bruxelles ha comunicato la rinuncia alla consegna di Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni, ai domiciliari dallo scorso dicembre, in seguito all’accordo raggiunto con Antonio Panzeri. Oggi la Corte d'appello di Brescia dovrebbe quindi revocare la misura cautelare per le due donne. In giornata anche le udienze davanti alla Camera di consiglio del Tribunale di Bruxelles per il riesame della custodia cautelare in carcere di Francesco Giorgi e Niccolò Figà-Talamanca

La mossa del giudice Claise è la conseguenza dell'accordo raggiunto con Antonio Panzeri. L'ex parlamentare Ue ha dato la sua disposizione a collaborare, in cambio di un anno di reclusione e la confisca di un milione di euro, più o meno la somma dei soldi trovati nella sua abitazione di Bruxelles, nella casa di Calusco D'Adda, nella Bergamasca, e sui conti correnti intestati a lui e alla figlia. Si tratterebbe di una sorta di patteggiamento che ha portato l'ex segretario della Camera del lavoro di Milano a ricostruire la presunta rete di corruzione e i destinatari delle presunte mazzette che Qatar e Marocco avrebbero versato in cambio di favori ottenuti grazie al 'pressing' sugli eurodeputati. Una collaborazione che, in merito a figlia e moglie, farebbe cadere le esigenze investigative anche se, come ha spiegato il difensore Angelo De Riso, non appena sarà possibile, renderanno interrogatorio ai magistrati del Belgio.

Proseguono le indagini

Intanto l'indagine va avanti. Il procuratore federale belga Frederic Van Leeuw e il giudice istruttore Michel Claise sono a Milano per raccogliere la documentazione che i colleghi italiani hanno raccolto dando esecuzione a diversi ordini di investigazione europea. Ieri, dopo un colloquio con il Procuratore di Milano Marcello Viola (che sta ancora valutando se aprire un fascicolo autonomo per riciclaggio), si sono recati negli uffici distaccati della polizia giudiziaria in quota alla Guardia di Finanza. Lì hanno analizzato le carte, compresi i rapporti bancari, e hanno effettuato la copia forense di pc, cellulari e altri dispositivi informatici sequestrati nelle residenze italiane degli indagati, compresa Monica Rossana Bellini, commercialista della famiglia Panzeri, posta ai domiciliari lo scorso 18 gennaio. Infine, mentre la commissione per le Libertà civili (Libe) del Pe ha scelto il congelamento del dossier sulla liberalizzazione dei visti al Qatar, per oggi sono state fissate le udienze davanti alla Camera di consiglio del Tribunale di Bruxelles per il riesame della custodia cautelare in carcere di Francesco Giorgi, per anni braccio destro di Panzeri e compagno della vice presidente del parlamento Eva Kaili, e di Niccolò Figà-Talamanca, responsabile dell'Ong “No Peace Without Justice”. La giustizia belga dovrà decidere se prolungare la detenzione per entrambi o disporre misure alternative.