Qatargate, arrestata anche commercialista famiglia Panzeri

Anche la commercialista della famiglia Panzeri, Monica Rossana Bellini, è stata arrestata ieri – 17 gennaio - nell’ambito del Qatargate . Su esecuzione di un mandato di arresto europeo, per conto della magistratura belga, le autorità italiane hanno proceduto all’arresto di Bellini: le accuse sono di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. Si scopre che, per verificare il suo coinvolgimento nel presunto grande schema di tangenti tra Qatar e Ue, all’esame dei giudici di Bruxelles, la donna era già stata perquisita nelle scorse settimane dalla Guardia di Finanza. Bellini, 55 anni, con uno studio nel comune di Opera, si trova adesso nel carcere milanese di San Vittore. Tra le sue cariche c’è anche la partecipazione ai collegi sindacali di alcune municipalizzate milanesi, come ad esempio Milanosport.

Le società collegate a Bellini e i sospetti per riciclaggio

Le contestazioni a Bellini, secondo quanto si apprende, riguardano in particolare movimenti finanziari – che si sospettano essere atti di riciclaggio - registrati attraverso le strutture societarie a lei riconducibili. Al centro dell’inchiesta c’è soprattutto la Equality Consultancy srl, fondata nel dicembre 2018: come soci di maggioranza aveva il padre e il fratello di Francesco Giorgi, ex collaboratore dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri e compagno di Eva Kaili, anche lui arrestato nell'ambito del Qatargate. Bellini deteneva una quota di minoranza. La società, formalmente, era stata creata per "sviluppare" rapporti tra ong, imprese e "controparti nei Paesi terzi".

Gli ultimi sviluppi sulla famiglia Panzeri

Adesso spetta alla Corte d’Appello del capoluogo lombardo decidere se consegnare Bellini alle autorità belghe, come è successo ad esempio per Silvia Panzeri, la figlia dell'ex eurodeputato che - detenuto dallo scorso 9 dicembre - avrebbe adesso deciso di collaborare con la giustizia di Bruxelles. Panzeri ha firmato un accordo con la Procura federale belga che prevede "la reclusione, una multa e la confisca di tutti i beni finora acquisiti, stimata attualmente in un milione di euro" e "una condanna a cinque anni, ma con sospensione condizionale della pena per la parte eccedente un anno", come ha spiegato ad Afp l'avvocato di Panzeri, Laurent Kennes. Restano in carcere per il momento anche Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento Ue, e il suo compagno Francesco Giorgi.