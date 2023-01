Qatargate, Panzeri rinuncia all’appello e resta in carcere

"Ha deciso oggi di ritirare il suo ricorso davanti alla camera d'accusa" per ottenere la scarcerazione. Così il comunicato della Procura federale belga dopo l'udienza di convalida della custodia cautelare in carcere per l'ex europarlamentare

Pierantonio Panzeri resta in carcere. "Nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura federale in merito a presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro - informa la Procura - Pierantonio Panzeri doveva comparire oggi davanti alla camera d'accusa alla Corte d'appello di Bruxelles. Per motivi suoi, P.P. ha deciso oggi di rinunciare al suo ricorso davanti alla camera d'accusa. Quindi non è apparso. Nell'interesse delle indagini, al momento non verranno fornite ulteriori informazioni. La stampa sarà informata di eventuali nuovi sviluppi tramite comunicato stampa". (TUTTE LE NOTIZIE SUL QATARGATE)