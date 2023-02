All'uomo, che al momento è ricoverato, è stato notificato il mandato di arresto europeo emesso dalla procura federale belga. In giornata la polizia federale belga ha perquisito la sua casa di Bruxelles, mentre il suo ufficio è stato posto sotto sequestro. Il socialista belga Marc Tarabella è stato posto in stato di fermo e interrogato

L'europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino è stato arrestato nell'ambito delle indagini sul Qatargate. Il mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla procura federale belga gli è stato notificato in una clinica di Napoli dove è ricoverato. In giornata la polizia federale belga ha perquisito la sua casa di Bruxelles, nel quartiere di Ixelles, mentre il suo ufficio è stato posto sotto sequestro. Il 2 febbraio il Parlamento europeo aveva deciso di revocare l'immunità a Cozzolino e al collega belga Marc Tarabella: gli inquirenti ipotizzano un loro coinvolgimento nel caso di corruzione organizzata dall'ex eurodeputato ora pentito Antonio Panzeri, che ha portato in carcere anche l'assistente Francesco Giorgi e l'ex vicepresidente del Pe, Eva Kaili.