Terremoto Turchia-Siria, rasa al suolo la zona dei campi profughi

Il violentissimo terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito una vasta area al confine tra Turchia e Siria. L'onda d'urto ha fatto crollare migliaia di palazzi e il numero dei morti, destinato a salire nelle prossime ore, supera quota 2600. Decine di migliaia i feriti, con centinaia di famiglie sotto i detriti. In Siria una lunga striscia di macerie, interrotta da colline e campi coltivati, si allunga in tutta la zona disastrata nord-occidentale del Paese, quella più prossima al confine con la Turchia. Qui, dove si è abbattuto violento uno dei più devastanti terremoti della storia, sono stati cancellati, rasi al suolo, campi di profughi siriani, sfollati da anni da altre martoriate regioni della Siria in guerra da 12 anni (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE FOTO DELLA DEVASTAZIONE - I PEGGIORI TERREMOTI DI SEMPRE - PERCHÉ NON SI POSSONO PREVEDERE I TERREMOTI).