Più di mezzo milione di lavoratori britannici stanno scioperando oggi con i sindacati di vari settori per controversie legate alla retribuzione e alle condizioni di lavoro. Decine di migliaia di scuole chiuse o parzialmente chiuse, i viaggi e altri servizi saranno interrotti, mentre i lavoratori stanno organizzando centinaia di picchetti e manifestazioni. Secondo la National Education Union sono coinvolti circa 300 mila insegnanti inlgesi, che hanno subito un taglio salariale di almeno il 23% in termini reali dal 2010, ma anche numerosi insegnanti di due sindacati scozzesi. Braccia incrociate anche per circa 100mila dipendenti pubblici in oltre 100 dipartimenti, inclusi istruttori di guida, guardie costiere e personale del Dipartimento del lavoro e delle pensioni; 70 mila lavoratori universitari, compresi docenti e addetti alla sicurezza e circa 100 mila macchinisti. Un’azione di sciopero così diffusa del settore pubblico non si verificava dal 2011.

Le richieste

Le richieste variano a seconda del sindacato, ma includono: aumenti salariali in grado di contrastare l’inflazione, anche per correggere i cali salariali storici in termini reali, riforma delle pensioni e nessun taglio in termini di licenziamento. Le proteste riguarderanno anche un disegno di legge approvato martedì dalla camera bassa del Parlamento che cerca di imporre livelli minimi di servizio in alcuni settori, con alcuni lavoratori che possono essere licenziati se si rifiutano di lavorare quando richiesto nei giorni di sciopero.

Tutti i settori coinvolti

La maggior parte dei sindacati organizza diversi giorni di sciopero, alcuni, come quello ferroviario, distribuiti su mesi. Seguono gli scioperi degli autisti e degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale, che chiedono non solo un aumento di stipendio, ma affermano che la carenza di manodopera ha reso le condizioni di lavoro quasi impossibili. Anche i lavoratori delle poste sono in sciopero e i vigili del fuoco hanno votato per future azioni di sciopero. La retribuzione media, esclusi i bonus, è aumentata del 2,7% nel settore pubblico tra agosto e ottobre, poiché l’inflazione è salita oltre il 10%. Ciò rispetto a un aumento salariale del 6,9% nel settore privato, secondo le statistiche nazionali.