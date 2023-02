2/10 ©IPA/Fotogramma

3 FEBBRAIO – Il primo sciopero pubblico del mese coinvolgerà il personale ex Ustif trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. La protesta è indetta per venerdì 3 e durerà tutta la giornata. La sigla di riferimento è Confsal Unsa

Francia, sciopero generale contro la riforma delle pensioni