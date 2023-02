Johnson: "L'Occidente dia all'Ucraina tutto quello di cui ha bisogno"

L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha parlato al think tank del Consiglio Atlantico di Washington DC per discutere la necessità di "unità occidentale e sostegno all'Ucraina e di cosa si può fare di più contro la minaccia rappresentata dalla Russia". Martedì Johnson ha incontrato i legislatori repubblicani per sostenere che gli Stati Uniti offrano il loro aiuto alla lotta dell'Ucraina contro la Russia (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Putin ha demolito qualsiasi obiezione all'adesione dell'Ucraina" alla NATO, afferma l'ex primo ministro - aggiungendo che "l'aggressione russa è seguita alla nostra incapacità di far entrare l'Ucraina".

Per Johnson "non ci sono motivi concepibili per ritardi" da parte dei Paesi occidentali, giorni dopo che la Germania è stata criticata da alcuni per essere sembrata lenta nel decidere di fornire carri armati all'Ucraina. Gli alleati occidentali dovrebbero "dare agli ucraini il sostegno di cui hanno bisogno per finire questa guerra. Diamo loro quegli strumenti adesso", dice Johnson.