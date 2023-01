Usa, sparatoria nello Stato di Washington: almeno 3 morti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Almeno tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un negozio a Yakima, nello Stato di Washington, intorno alle 3:30 di mattina (ora locale). A darne notizia è il capo della polizia locale, Matt Murray, citato dalla Cnn. Il killer si è dato alla fuga: è scappato a bordo di una Chrysler "grigia o argentata” e non è ancora stato catturato. Le autorità parlano di una persona pericolosa e definisco la sparatoria “casuale”, mettendo in guardia la popolazione del rischio che il fuggitivo rappresenta “per la comunità”.