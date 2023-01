Usa, sparatoria in discoteca in Louisiana: almeno 12 feriti

Le autorità della Louisiana hanno riferito che 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una discoteca a Baton Rouge. Secondo fonti citate dai media locali, almeno 5 persone sono state trasferite in ospedale con le ambulanze e tre sono in gravi condizioni

Almeno dodici persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria in una discoteca di Baton Rouge, in Lousiana. La polizia sta indagando sull'episodio avvenuto intorno all'una e mezza di notte al Diro Bar and Lounge. Secondo fonti citate dai media locali, almeno 5 persone sono state trasferite in ospedale con le ambulanze e tre sono in condizioni gravi.