Sparatoria in una scuola in Iowa, due morti e un ferito

Due morti e un ferito. E' il bilancio della sparatoria in una scuola di Des Moines, Iowa. Lo afferma - riportano i media americani - la polizia che inizialmente aveva parlato di tre feriti, di cui due in condizioni gravi. I due morti sarebbero due studenti, mentre a essere ferito è un insegnante. . L'incidente è avvenuto intorno alle 13 ora locale alla 'Starts Right Here', istituto per giovani in condizioni svantaggiate.