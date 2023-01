Francia, indetto sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni

Sarà un giovedì nero quello di domani, 19 gennaio, per i francesi. Dopo la proposta di riforma delle pensioni portata avanti dal governo nelle ultime settimane, che ha fatto molto discutere in Francia, come promesso i sindacati di molti settori aderiranno ad uno sciopero nazionale che creerà numerosi disagi per i cittadini. Le polemiche maggiori sono derivate soprattutto dall'innalzamento dell'età pensionabile dai 62 ai 64 anni previsto dalla nuova riforma.

Il ministro dei trasporti Clément Beaune ha consigliato ai francesi ridurre al minimo i propri spostamenti in una giornata che si annuncia "difficile", anticipando o posticipando di un giorno i propri viaggi o cercando di lavorare in smart working.

Scioperi a scuola e nell'industria

Le mobilitazioni riguarderanno anche altri settori, come quello della scuola e quello dell'industria. Il sindacato degli insegnanti delle scuole primarie ha infatti dichiarato che il 70% dei docenti in organico domani non lavoreranno. Per quanto riguarda il settore energetico, il Cgt, uno dei più importanti sindacati di Francia, ha annunciato uno sciopero per 24 ore nelle raffinerie.