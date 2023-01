Germania, Boris Pistorius sarà il nuovo ministro della Difesa

La Cdu ha già criticato la scelta

Pistorius è considerato un esperto di sicurezza interna ed è uno che non si nasconde dietro a un dito: quando nel 2017 il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si mise ad alzare i toni con la Germania a fini elettorali – doveva ottenereil sì al referendum sull’aumento dei poteri presidenziali – Pistorius protestò contro i tentativi “intollerabili, inaccettabili e paranoici” dei servizi segreti di spiare le attività di alcune centinaia di turchi in Germania. Con la nomina di Pistorius salta la parità di genere in seno alla rappresentanza socialdemocratica al governo. La Cdu ha già criticato l’imminente nomina, attraverso il suo esperto di Difesa Johann Wadephul, che ha osservato che neppure Pistorius è esperto di Bundeswehr: “È stata veramente una sorpresa. Ma non una buona”.