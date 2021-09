La difficile politica economica europea del prossimo governo tedesco

I risultati delle elezioni tedesche non hanno definito un chiaro vincitore, come peraltro ci si attendeva dai sondaggi. Lo scenario di una coalizione è quindi sempre più probabile. Il punto sarà capire quale sarà l'alleanza che governerà il paese nei prossimi anni. Esclusa, almeno formalmente, una nuova "grosse koalition" tra Spd e Cdu, lo scenario più probabile è una coalizione cosiddetta "a semaforo", con in testa l'Spd alleata con i verdi e con i liberali dell'Fpd. In alternativa potrebbe essere la Cdu - secondo partito - a tentare di allearsi con i due partiti minori.

Il problema sono le divergenze di vedute e di proposte tra i partiti principali. Soprattutto per quanto riguarda la politica europea, come ha sottolineato uno studio dell'Algebris Policy and Research Forum sintetizzato nella tabella. Se i socialdemocratici sono a favore di un ammorbidimento del Patto di Stabilità e aprono anche a una forma prolungata nel tempo del Next Generation Eu (LO SPECIALE DI SKY TG24), i liberali dell'Fdp sono fermamente contrari a ogni forma autonoma di bilancio comunitario. Mentre i Verdi spingono perché l'Ue utilizzi forme di investimento comune per combattere il cambiamento climatico.