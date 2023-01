Elezioni Rep. Ceca, Babis sfiderà l'ex generale Pavel al ballottaggio

Fra 15 giorni i cechi decideranno il loro futuro scegliendo tra Andrej Babis, che ha ottenuto il 35% dei voti, e Petr Pavel, che ha chiuso con il 35,39%. Sconfitta invece l'unica donna che si era presentata fra otto candidati in corsa. L'ex generale: con me regole e trasparenza. Babis: Pavel agente dei servizi segreti comunisti ascolta articolo Condividi

L'ex premier o l'ex generale: ecco la scelta cui saranno chiamati fra 15 giorni i cechi al ballottaggio delle presidenziali, che hanno visto oggi affermarsi al primo turno Andrej Babis e Petr Pavel. Sconfitta invece l'unica donna che si era presentata fra otto candidati in corsa. Babis e Pavel si sfidano in un vero e proprio testa a testa: in vantaggio per tutto il tempo dello scrutinio, l'ex premier e leader del partito Ano è stato superato da Pavel poco prima della fine, quando venivano scrutinati i voti delle grandi città. Dopo lo spoglio del 100% dei seggi, Pavel ha ottenuto infatti il 35,39%, e Babis il 35%.

L'ex generale Pavel: con me regole e trasparenza approfondimento Presidenza Ue, chiuso semestre Repubblica Ceca: ora turno della Svezia "Non vedo l'ora che arrivi il secondo round. Mi piacciono le sfide", ha detto l'ex generale dell'esercito ceco. "Al secondo turno vedremo se gli elettori voteranno caos, menzogne e populismo o cambiamento, regole, trasparenza e mantenimento delle promesse", ha aggiunto. Petr Pavel, 61 anni, è stato capo di stato maggiore dal 2012 al 2015 e numero due della Nato, in quanto presidente del comitato militare dal 2015 al 2018, quando poi è andato in pensione. Oggi sostiene la permanenza della Repubblica ceca nell'Ue e nella Nato e il sostegno militare all'Ucraina. Ed è durissimo con il presidente uscente Milos Zeman, che accusa di aver degradato l'ufficio del capo dello Stato. Invece gli viene rimproverato il passato: nel 1985 entrò infatti nel Partito comunista cecoslovacco, e che lui stesso ha definito "un errore". Nel 1988-92 seguì il corso di addestramento presso i servizi militari comunisti. Che preparava agenti da infiltrare nei Paesi della Nato. Pavel è convinto di aver rimediato a quello sbaglio, lavorando 30 anni a favore della Repubblica ceca. A sostenerlo nel secondo turno ci saranno anche Danuse Nerudova, finita oggi al terzo posto, Pavel Fischer, il senatore arrivato quarto e Marek Hilser, altro candidato sconfitto. "Babis è un grande male per il paese. È proprietario dei media, del partito, ora vuole diventare anche il proprietario del Castello di Praga. Dobbiamo fermarlo", ha detto Nerudova.

Babis: Pavel agente dei servizi segreti comunisti approfondimento Bce alza stime di inflazione al 6,3%, cosa cambia per mutui e tassi Quanto a Babis, si è detto "molto felice, abbiamo raggiunto un risultato importante". E "mi dispiace di essere considerato un male", ha aggiunto, enumerando i successi del suo governo e definendo Pavel un "agente dei servizi segreti comunisti". "Mi meraviglio che città anticomuniste come Praga e Brno lo abbiano votato. Un agente dei servizi segreti comunisti ora governa in Russia", ha affermato. Sessantotto anni, Babis è un economista d'origine slovacca, miliardario, fondatore nel 1992 della maggiore holding agro-chimico-alimentare Agrofert. Nel 2011 è entrato in politica fondando il movimento populista Ano (Azione dei cittadini insoddisfatti). Nel 2013 è stato eletto deputato e ha acquisto Mafra, il maggior gruppo editoriale ceco. Nel 2014 è diventato primo vicepremier e ministro delle finanze. Dopo la vittoria alle elezioni parlamentari 2017, è stato nominato premier di un governo di minoranza sostenuto da comunisti. Dopo la sconfitta alle elezioni parlamentari 2021 con il suo movimento è finito all'opposizione. Con i suoi slogan "Babis aiuta la gente" e "Sotto Babis si viveva meglio", l'ex premier convince ancora un terzo dell'opinione pubblica ceca. A dispetto del suo passato da agente della famigerata polizia comunista Stb, delle accuse (e comunque archiviate in un'assoluzione) di frode del denaro europeo, e del coinvolgimento nel caso dei Pandora Papers. Al primo turno Babis ha ottenuto la sponda del presidente uscente Milos Zeman.