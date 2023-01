Giappone, acqua decontaminata di Fukushima sarà rilasciata nell'oceano

Entro quest'estate

approfondimento

Fukushima, disastro nucleare: Tepco dovrà risarcire 94,6 mld di euro

Nel periodo aprile-novembre dello scorso anno, il sito ha prodotto in media 100 metri cubi di acqua contaminata al giorno: una combinazione di acqua di falda, acqua di mare e acqua piovana che si infiltra nell'area e acqua utilizzata per il raffreddamento. L'acqua viene filtrata per rimuovere i vari radionuclidi e trasferita in serbatoi di stoccaggio, con oltre 1,3 milioni di metri cubi già presenti in loco e con spazio in esaurimento. "Ci aspettiamo che il rilascio avvenga in primavera o in estate", dopo che le strutture di rilascio saranno state completate e testate e dopo la pubblicazione del rapporto completo dell'Aiea, ha dichiarato Matsuno. "Il governo nel suo complesso si impegnerà al massimo per garantire la sicurezza e adottare misure preventive contro le voci contrarie". I commenti sono un riferimento alle persistenti preoccupazioni sollevate dai Paesi vicini e dalle comunità di pescatori locali riguardo al piano di rilascio. I pescatori della regione temono infatti un danno alla reputazione, dopo aver tentato per anni di ristabilire la fiducia nei loro prodotti attraverso test rigorosi.