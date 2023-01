Usa, tempeste record in California: almeno 18 vittime. FOTO

1/9 ©Ansa

Dopo l'emergenza meteo causata dalle forti nevicate che hanno messo in ginocchio diversi Stati degli USA l'ultima settimana di dicembre, il maltempo record torna a colpire, ma in California, dove da giorni diverse tempeste hanno devastato intere zone, trasformando le città in laghi

Usa, oltre 60 morti per la tempesta artica. L’area di Buffalo è la più colpita. FOTO